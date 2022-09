Bagni: “Sorpreso dal Napoli: ecco il mio consiglio per continuare su questi livelli”

Bagni sorpreso dalla classifica del Napoli

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli campione d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito alla stagione degli azzurri:

Bagni:

“La classifica del Napoli mi sorprende molto. Anche io facevo parte del 99% dei napoletani preoccupati dopo le cessioni estive. Non vedo difetti in questa squadra, anche nelle difficoltà è stata coesa. Per continuare su questi livelli deve essere spensierato e leggero come adesso, senza essere superficiale”.

