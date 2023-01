Romano, segr. Siulp: “Porte chiuse per quelle squadre le cui tifoserie si evidenziano per violenza e intolleranza”

Romano chiede le porte chiuse per le tifoserie violente

Il segretario generale del sindacato di polizia Siulp Felice Romano, ha commentato attraverso una nota ufficiale quanto accaduto ieri tra le tifoserie di Roma e Napoli. Ecco quanto riportato:

“Si valuti urgentemente la reintroduzione di tutti gli strumenti già sperimentati per prevenire queste forme di violenza, a partire dalla tessera del tifoso, sino alle partite a porte chiuse per quelle squadre le cui tifoserie si evidenziano per violenza e intolleranza”.

