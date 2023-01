Corriere dello Sport – Reazione d’orgoglio: il Napoli spazza via le voci e la paura.

Reazione d’orgoglio quella del Napoli contro la Sampdoria, che ha lottato per spazzare via la paura, ma soprattutto bloccare quel chiacchiericcio che tormentava la tifoseria azzurra.

“Certe paure non si confessano, semmai esistano, e per togliersele da dosso, per liberare l’aria da sospetti e un percepibile senso del “terrore”, è inutile starsene a soffiare contro il vento del chiacchiericcio: il calcio è materia (pure) per gli psicologi – ci potrebbero fare trattati – e le ombre di San Siro, quei novanta minuti insoliti che ancora sembravano stendersi su Marassi, potevano essere spazzati via in due soli modi, i classici”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

