Kvara bocciato: “Non gliene va bene una, troppi sprechi in zona gol”

Pagelle Napoli – Kvaratskhelia bocciato ancora: “Non gliene va bene una, troppi sprechi in zona gol”.

I quotidiani bocciano ancora una volta Kvaratskhelia, che dopo la brutta lombalgia, sembrerebbe non essere ancora tornato al top della forma. Anche la performance contro la Sampdoria lascia a desiderare:

Per il Corriere dello Sport è insufficiente 5,5: “Non gliene va bene più uno: un dribbling, un tiraggiro, quelle scelte un tempo naturali. Due palle-gol che una volta… E la seconda, lanciatissimo”.

Anche per La Gazzetta dello Sport non supera il 5,5: “Non è quello della prima parte. Lo capisci per gli sprechi in zona gol e perché tenta meno di puntare l’uomo. Ma tornerà perché la classe non è acqua“.

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sampdoria-Napoli, le parole di Spalletti dopo il match

Stankovic: “Partita tosta, l’avevamo preparata bene. Episodi? No comment”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Auto con 5 giovani contro guard rail, 2 morti