Calciomercato, il Benfica rifiuta la prima offerta per Nuno Tavares

Calciomercato, rifiutata la prima offerta per Nuno Tavares

Il Napoli sembra aver trovato in NunoTavares, terzino sinistro del Benfica, il rinforzo giusto per una zona di campo che da troppi anni è senza un vero padrone. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il club azzurro avrebbe offerto 10 milioni più il cartellino di Mario Rui al Benfica per Nuno Tavares. Secca la risposta dei lusitani, che hanno rifiutato la prima offerta per il loro laterale. Il Napoli non intende mollare, anche se il Benfica per chiudere l’operazione chiede solo soldi e non contropartite.

