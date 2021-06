Lykogiannis, l’agente: “Napoli piazza importante, gli piacerebbe”

Lykogiannis, l’agente su un possibile futruro a Napoli

L’agente del terzino del Cagliari Lykogiannis , è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Interesse del Napoli? Non ne so nulla. Se arriverà una offerta la valuteremo ma posso assicurare che la soluzione Napoli piacerebbe molto al ragazzo. Napoli è una grande piazza e un grande club. Può giocare sia esterno a sinistra che centrale. Lykogiannis ha il contratto in scadenza nel 2022 e ci sono molti club su di lui. Conosco Cristiano Giuntoli da tanto tempo, ho un ottimo rapporto con lui. Se ci vediamo a Napoli? Chi lo sa.”

