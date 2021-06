UEFA, Ceferin: “La regola del goal in trasferta non rispecchia l’attualità del calcio”

UEFA, Ceferin commenta l’abolizione del goal in trasferta

Dopo l’ufficialità della UEFA che ha abolito il vantaggio del goal in trasferta, il presidente del massimo organo di calcio in Europa ha commentato la decisione. Ecco quanto dichiarato:

“La regola dei gol in trasferta è stata una parte intrinseca delle competizioni UEFA da quando è stata introdotta nel 1965. Tuttavia, la questione della sua abolizione è stata dibattuta in vari incontri UEFA negli ultimi anni. Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori, tifosi e altri attori del calcio hanno messo in dubbio la sua correttezza e hanno espresso la preferenza per l’abolizione della regola. L’impatto della regola ora va contro il suo scopo originale in quanto, di fatto, ora dissuade le squadre di casa dall’attaccare, perché temono di subire un gol che darebbe agli avversari un vantaggio cruciale . Si critica anche l’ingiustizia, soprattutto nei tempi supplementari, di obbligare la squadra di casa a segnare due volte quando ha segnato la squadra ospite. È giusto dire che il vantaggio in casa oggi non è più così significativo come una volta. Prendendo in considerazione la coerenza in tutta Europa in termini di stili di gioco e molti fattori diversi che hanno portato a un calo del vantaggio casalingo, il Comitato Esecutivo UEFA ha preso la decisione corretta nell’adottare l’opinione che non sia più appropriato per un gol in trasferta per portare più peso di uno segnato in casa.”

