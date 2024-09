La Gazzetta dello Sport – Boban: “Mi piace la decisione di giocare con tre davanti, perché né Kvara né Politano sono seconde punte”

L’ex attaccante del Milan, Zvonimir Boban, è stato intervistato dal quotidiano, per commentare anche l’arrivo di Conte al Napoli: “Antonio ha sempre ottenuto i risultati, farà bene ma deve trovare la pazienza che tante volte non ha per il suo carattere inquieto e competitivo. Mi piace che abbia deciso di giocare con tre davanti perché né Kvara né Politano possono giocare da seconde punte. Sapendo quanto amava le due punte davanti, lo trovo un atto di maturità. E un bene per la Serie A che sia tornato”.

