Telecapri – Del Genio: “McTominay? Ho le idee chiare. Molti ne parlano, se non segna ne rimangono delusi”

Il giornalista Paolo Del Genio, ha espresso la sua opinione, per quanto riguarda l’ultimo acquisto del Napoli: “McTominay? Ho le idee molto chiare, l’ho visto tante volte e sono convinto che molti ne stanno parlando senza aver capito niente di lui. Molti pensano chissà che cosa, ma magari se non segna in qualche partita qualcuno poi potrebbe rimanere deluso. Non è nel vivo del gioco, non tocca troppi palloni, non fa dribbling. McTominay per intenderci è tipo Pasalic che non vedevi e poi faceva gol”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Brutte notizie per il Milan: Bennacer out per almeno tre mesi

Rugani piace a Manna, le parole del suo agente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi