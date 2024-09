Radio Sportiva – Pellegatti: “Trattativa Lukaku lunga e appassionante. È stata tra le top 3 in Italia”

Durante una lunga intervista di Andrea Pellegatti, agente e intermediario di Epic Sport, si è parlato delle operazioni estive, che hanno caratterizzato questa sessione estiva di mercato.

Tra le tante citate, è stato affrontato anche il discorso inerente al trasferimento di Romelu Lukaku, dal Chelsea al Napoli: “È stata lunga e appassionante perché le trattative delle ultime settimane sono sempre col cronometro in mano… È stata tra le top 3 in Italia, ha reso tutti felici ed è l’aspetto più importante. Paura che saltasse? Relativamente: due settimane di mercato equivalgono a un mese e mezzo, nelle ultime battute le procedure che richiedono giorni vengono espletate anche in ore e minuti”.

