Calciomercato, il Napoli piomba su Digne. L’Everton apre alla cessione

Calciomercato, il Napoli su Digne dell’Everton

Come riportato dai colleghi spagnoli di Todo Fichajes, Il Napoli sembrerebbe sulle tracce del terzino sinistro Lucas Digne di proprietà dell’Everton. L’interesse del club azzurro sarebbe molto concreto, dato che Spalletti conosce molto bene il giocatore avendolo avuto nella sua avventura alla Roma. L’Everton avrebbe anche aperto alla cessione, dicendosi pronto a negoziare per il cartellino. Oltre al Napoli anche il Chelsea avrebbe fatto un sondaggio, dato che Touchel è alla ricerca di un rinforzo in quella zona di campo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Evelina Christillin, UEFA: “La Coppa d’Africa si giocherà, decisione spetta alla CAF”

La Guardia di Finanza nella sede dell’Inter: ecco com’è nata l’inchiesta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Israele, quarta dose da domenica se arriva via libera ministero