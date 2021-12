Evelina Christillin, UEFA: “La Coppa d’Africa si giocherà, decisione spetta alla CAF”

Evelina Christillin sulla disputa della Coppa d’Africa

Evelina Christillin, delegata della Uefa in Fifa, è intervenuta in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha annunciato cosa succederà con la Coppa d’Africa. Ecco quanto dichiarato:

“La Federazione africana ha detto che la Coppa d’Africa si giocherà, è una decisione che spetta a loro. L’altro giorno abbiamo avuto un meeting internazionale promosso dalla FIFA ma non abbiamo parlato della competizione, solo dell’eventuale mondiale biennale. Se non ci saranno pronunciamenti a livello governativo politico, non cambierà tanto. Poi ciò che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti, tra gare di Premier League, Udinese-Salernitana. Noi da FIFA stamattina abbiamo ricevuto un comunicato non inerente la Coppa d’Africa, quindi mi verrebbe da dire che non cambierà nulla e si giocherà regolarmente. Economia e potere spesso vanno a braccetto. Chiaramente la FIFA ha 211 Federazioni associate e rappresenta tutti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Guardia di Finanza nella sede dell’Inter: ecco com’è nata l’inchiesta

UFFICIALE – Coppa d’Africa, Frank Anguissa tra i convocati dal Camerun

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In Usa la prima vittima della variante Omicron