Fedele: “Con la Roma è la gara della riscossa, segna il futuro della squadra”

Enrico Fedele è intervenuto in diretta radio, durante Maracanà:

Un commento sulla sentenza UE sul monopolio FIFA E UEFA e sulla nuova Superlega:

“Credo che sia stata una sentenza che non è immediatamente in positivo ma lascia trasparire il fatto di mettersi d’accordo sul da farsi. Non ha detto fate, ma che non hanno l’esclusiva. Non possono essere solo loro i padroni, organizzatevi e vedete cosa fare. Che l’Inghilterra faccia una legge che non permette di partecipare credo che porterà poi a conseguenze come abbiamo visto con la legge Bosman. Per fare business abbiamo Champions, EL, Conference. Ora anche l’ultima in classifica avrà un contentino, perché tutto gira attorno ai soldi. La passione c’era una volta, oggi è tutto business. La Superlega sta ad indicare che il business va gestito dalle società, mentre oggi gestiscono altri”.

Napoli, che valore ha la sfida con la Roma?

“E’ la partita della riscossa, segna il futuro della squadra. Bene avere di fronte la Roma, che senza Dybala non mi sembra possa stare nei primi 4-5 posti”.

Empoli passaggio pericoloso per Sarri?

“E’ molto pericoloso. Non sono un grande estimatore di Sarri, non come allenatore, ma perché è uno ostinato. Mi ricorda il primo Sacchi. Se una squadra dipende dal talento di pochi calciatori non è una diminuito del valore di un tecnico”.

