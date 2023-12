Corriere dello Sport – Mazzocchi, raggiunto l’accordo con il Napoli: si attende l’ok della Salernitana

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Pasquale Mazzocchi. Secondo le varie testimonianze, sembrerebbe che il tra i partenopei e il giocatore granata, sia stato raggiunto l’accordo per il trasferimento.

“Raggiunto l’accordo con Pasquale Mazzocchi, esterno destro granata nato a Napoli, 28 anni, che reciterà da vice Di Lorenzo: contratto fino al 2027, non resta che attendere il placet della Salernitana, appena reduce dal ritorno in società di Sabatini. Nel caso in cui dovesse essere bloccato, allora si riaprirebbe la pista che porta a Davide Faraoni del Verona, 32 anni”.

