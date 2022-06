Iervolino: “Scambio Petagna-Djuricic ed Ederson in azzurro? Vi dico”

Ierovolino fa chiarezza sui rumors di mercato con il Napoli

Calciomercato Napoli – Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco le parole di Iervolino:

“La salvezza è stata un’impresa, il mister è stato un campione. L’anno prossimo faremo una Salernitana rafforzata, trasformata. Abbiamo voglia di avere squadra competitiva che possa salvarsi con tranquillità. Sarà una squadra di giovani promettenti ed esperti, ci teniamo stretti tutti i nostri gioiielli mi riferisco ad Ederson. Non lo cederò, l’ho detto a tutti. per adesso non c’è alcun spiraglio. Ederson-Napoli? Non voglio trattenere nessuno, voglio solo persone felici. Tra lunedì e martedì faremo ricognizione con De Sanctis e prenderemo decisioni. Personalmente De Laurentiis non me l’ha chiesto il ragazzo. Petagna a Salerno e Djuric al Napoli? Non ne so proprio nulla. Cavani? Sarebbe per me un sogno, lo ritengo la punta più forte”

