X – Mario Rui-Galatasaray: pista possibile se dovesse saltare Zalewski

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rilasciato una notizia importante sul fronte mercato. Mario Rui interessa al Galatasaray, il club turco sta investendo su Nicola Zalewski della Roma, ma qualora non dovesse chiudersi in tempo, l’azzurro rappresenterebbe una vera alternativa. “Mario Rui non sembra intenzionato a cambiare i suoi piani. Ha rifiutato diverse offerte nelle ultime 2 settimane e preferisce restare a Napoli fino a gennaio, nonostante non sia nei piani di Antonio Conte e non sia stato inserito nella lista della prima squadra del Napoli per la Serie A 24/25“.

