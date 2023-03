Napoli, Osimhen tra i candidati al Pallone d’oro africano

Secondo la Gazzetta dello Sport l’attaccante del Napoli Victor Osimhen potrebbe essere tra i maggiori candidati al Pallone d’oro africano.

“Di questo passo il nigeriano diventa fra i maggiori candidati per il Pallone d’oro africano, che sarà assegnato nella prossima estate. Gli ultimi vincitori – Sadio Mané e Momo Salah – nell’ultima stagione europea non hanno spiccato e come Osimhen non hanno partecipato al Mondiale.”

Fonte foto: Instagram, @victorosimhen9

