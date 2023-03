Allenamento Napoli, domani si torna a Castel Volturno

La SSC Napoli ha comunicato che nella giornata di domani riprenderanno le sedute di allenamento a Castel Volturno.

Domani il Napoli tornerà al Konami Training Center di Castel Volturno per ricominciare con le sedute di allenamento. Dopo tre giorni di stop la squadra di Luciano Spalletti ricomincerà dunque a preparare la sfida contro il Milan. Quest’ultima sarà in programma allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 2 aprile e sarà valida per il 28° turno di campionato.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

“Il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.”

Fonte foto: Instagram, @officialssc napoli

