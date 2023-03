L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu è nuovamente sul mercato dopo essere stato accostato al Napoli la scorsa estate.

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul futuro di Simone Pafundi e Gerard Deulofeu, ricordando che quest’ultimo è stato accostato al Napoli la scorsa estate.

“In casa Udinese si potrebbe aprire un vero e proprio caso intorno al futuro di Simone Pafundi, anche a causa delle convocazioni da parte del ct Mancini. Il ragazzo, che ha il contratto in scadenza nel 2025, ha già fatto capire al club friulano che ci sono solo due strade per il futuro: o gioca o non rinnoverà l’accordo esponendo la società a una possibile beffa in sede di mercato. I Pozzo non possono permettersi di perdere un potenziale capitale, quindi è lecito aspettarsi che in estate a partire nel ruolo sarà Deulofeu. 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2024, pensava di andarsene in estate sponda Napoli, poi a gennaio sponda Leeds, ma non ci è riuscito e ora, da infortunato, attende l’estate per trovare una nuova collocazione lontano dai bianconeri.”

Fonte foto: Instagram, @gerardeulofeu

