Radio Kiss Kiss Napoli – Ex all. Di Lorenzo: “Abbraccio di gruppo? Quando c’è un cambio allenatore è giusto che faccia così”.

L’ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo, Davide Dionigi, ha spiegato in diretta a ‘Radio Goal’ il gesto del suo ex giocatore: “Giovanni è un giocatore intelligente, è sveglio, sa il fatto suo tatticamente. Poi, essendo italiano e conoscendo un po’ meglio la realtà del nostro paese quando c’è un cambio di allenatore, è giusto che si comporti così, con quell’abbraccio di gruppo dopo il gol. Garcia però deve metterci del suo, per farlo ha bisogno di tempo”.

