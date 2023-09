Dopo la gara di Braga lungo colloquio tra Garcia e Anguissa

Confronto tra Anguissa e Garcia

Dopo la sfida vinta dal Napoli contro il Braga, Rudi Garcia e Franck Anguissa hanno avuto un lungo colloquio. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro molto probabilmente avrà cercato di capire cosa sia successo a uno dei pilastri della scorsa stagione. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Dopo Braga-Napoli hanno percorso tutto il corridoio che portava al garage dello stadio, dove ad attenderli c’era il pullman. Parlavano, sottovoce, per non farsi intercettare dai cronisti in zona mista. Ma sembravano confrontarsi, forse su ciò che non va, sul perché Anguissa oggi sembra un tir parcheggiato in mezzo al campo, col freno a mano tirato e le quattro frecce azionate, come in cerca di aiuto”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

