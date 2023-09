Repubblica – Garcia, la panchina non traballa ancora: ADL gli darà del tempo.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione di Rudi Garcia in casa Napoli.

“Il Napoli non gioca contro Garcia e per questo Aurelio De Laurentiis darà altro tempo al successore di Spalletti, con la speranza di assistere a una inversione di tendenza già nella trasferta di dopodomani a Bologna. C’è bisogno di ottimismo per immaginare in tempi così stretti una svolta positiva, da parte degli azzurri. Il trend è infatti negativo e s’è visto pure a Braga, dove la difesa ha continuato a essere fragile, il centrocampo squilibrato e l’attacco impreciso”.

Fonte foto: Flickr.com

