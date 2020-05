[VIDEO] Fase 2 – Assembramenti e movida netturna, la città di Napoli rischia

Fase 2 – Il coronavirus negli ultimi mesi ha cambiato le vite un po’ di tutti. Gradualmente si sta tornando alla vita di tutti i giorni, alle vecchie abitudini, ma c’è da tenere sempre in considerazione che l’emergenza non è stata ancora superata e i contagi, nonostante siano in ribasso, sono ancora tanti. Come sottolinea il portale calciomercato.com, gli assembramenti e la movida vanno evitati.

A quanto pare, però, nella serata di ieri c’è stato un ribaltamento, un “fuori tutti”. Sul lungomare di Napoli si sono registrati chilometri e chilometri di coda per le auto, con 900 metri percorsi in oltre un’ora e mezza, da Palazzo Donn’Anna (in cui vive Dries Mertens, ndr) al noto Chalet Ciro.