Il Presidente Lotito: “Juve-Inter? La partita l’avete vista”. La FIGC apre un’indagine

Il Presidente della Lazio: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus e solo perchè Juve-Inter… vabbè quella partita l’avete vista”. Parole che hanno fatto scattare un’indagine da parte della Procura federale della FIGC.

Lo riferisce ‘Il Tempo’, aggiungendo che il numero uno del club biancoceleste è stato subito convocato per fornire chiarimenti e approfondire i suoi eventuali sospetti sulla sfida disputata l’8 marzo allo Stadium a porte chiuse.

Se Lotito – continua ‘Il Tempo’ – dovesse fornire informazioni tali da mettere in discussione la regolarità di Juve-Inter, a quel punto la Procura federale dovrebbe aprire un’indagine per illecito sportivo. In caso contrario, il presidente della Lazio potrebbe essere deferito per dichiarazioni lesive.

