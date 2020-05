Adriano Galliani: “Zielinski stava per vestire la maglia rossonera, poi…”

Adriano Galliani ed il particolare retroscena su Zielinski: “Al Milan piaceva tantissimo”

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero Veneto, l’A.D. del Monza Calcio Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha raccontato un particolare retroscena di mercato quando operava in casa Milan: “Nel 2016 abbiamo fatto il possibile per portare Zielinski in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a Napoli. Zielinski, però, era un giocatore che ci piaceva tantissimo”.

