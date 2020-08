Milan, niente accordo per il rinnovo di Ibrahimovic. Non ci sarà al raduno

Ibrahimovic non rinnova con il Milan

Come riportato dal portale TMW, il Milan e Zlatan Ibrahimovic non hanno trovato l’accordo per il rinnovo. La trattativa non è del tutto chiusa, ma la società rossonera spera che lo svedese possa rivedere la sua richiesta iniziale di 7 milioni al ribasso. Nel frattempo lo svedese, visto la mancata intesa non si presenterà al raduno di Milanello.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski, tutto fatto per il rinnovo. L’agente a Napoli per la firma

Amin Younes potrebbe giocare per la squadra di casa, il Fortuna Dusseldorf

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, tentatrici di Temptation Island, positive al coronavirus