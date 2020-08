Amin Younes potrebbe giocare per la squadra di casa, il Fortuna Dusseldorf

Il sito di news sportive e mercato gianlucadimarzio.com riporta del possibile trasferimento di Younes.

Amin Younes potrebbe vestire la maglia della propria città natale. E’ infatti il Fortuna Dusseldorf ad aver sondato il terreno per l’esterno d’attacco azzurro:

“Amin Younes e un futuro che potrebbe rivederlo a casa. Nato a Dusseldorf, il tedesco del Napoli potrebbe andare a giocare nella squadra della sua città, il Fortuna, retrocesso in Zweite Liga dalla Bundes lo scorso anno. Il club tedesco ha chiesto il calciatore in prestito e Younes stesso spinge per andare lì. Il Napoli valuta la possibile cessione.”

