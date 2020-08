Ex Napoli, Pepe Reina torna in Serie A. Firma con la Lazio

Reina firma con la Lazio

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, torna in Italia. Come rivelato da Gianluca di Marzio, lo spagnolo firmerà a breve un contratto di due anni con la Lazio. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di SKY:

“La Lazio già in veste da Champions League. In arrivo un rinforzo di esperienza come Pepe Reina: i biancocelesti cercavano un secondo portiere navigato per questa stagione di ritorno nell’Europa dei grandi e la scelta è stata per l’ex Napoli. Confermate le indiscrezioni della stampa spagnola delle scorse ore, domani Pepe Reina firmerà con la Lazio un contratto biennale”.

