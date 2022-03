Anguissa ha convinto il Napoli: verrà riscattato, ecco la cifra

Corriere del Mezzogiorno – Frank Anguissa ha convinto la società: verrà riscattato per 15 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Frank Zambo Anguissa ha convinto il Napoli. La società, difatti, è intenzionata a riscattarlo dal Fulham, dove è stato prelevato in prestito oneroso per 400 mila euro, con un diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Un vero affare per i partenopei, considerando la giovane età (26 anni) e la sua voglia di contribuire con la maglia azzurra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli: per l’acquisto di Olivera manca un milione

Chiellini: “Questi episodi di razzismo non possono più essere tollerati”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

No Green pass: sospesi 40 portuali per sciopero in ottobre