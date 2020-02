Calciomercato concluso, ecco le pagelle delle squadre di serie A

Calciomercato – Le pagelle delle operazioni, in entrata e in uscita, effettuate dai team dalla nostra serie A

Calciomercato serie A – Il portale calciomercato.com ha stilato una classifica in base alle operazioni effettuate nel corso di questa finestra invernale di mercato. Il Napoli è “da scorpire”, l’inter è da 8 mentre Lazio e Toro hanno effettuato un mercato mediocre. Di seguito, i voti alle squadre del campionato di serie A:

ATALANTA 6,5 Intriga il ritorno di Caldara, una bella scommessa sul rilancio; incuriosiscono i ragazzi pescati in giro per l’Europa (a Bergamo non li sbagliano quasi mai). E poi, i soliti maxi incassi: non solo Barrow e Ibanez, ma anche Kulusevski.

BOLOGNA 6,5 Punta su giovani e li prende interessanti: Dominguez e Barrow adesso, Vignato a luglio. Indolore la cessione di Destro, un po’ meno quella di Dzemaili.

BRESCIA 5 Ha provato a fare tanto, non ha chiuso (quasi) nulla. Strano che Cellino non si sia inventato qualcosa di significativo per cercare di rafforzare una squadra in bilico, ultima in serie A.

CAGLIARI 6,5 Serviva un difensore centrale, che non è arrivato. Per il resto, c’era ben poco da fare: la squadra è già forte così. Ma Gaston Pereiro potrebbe aumentare la qualità. E non ha ceduto nessuno di importante.

FIORENTINA 7,5 Un gennaio da protagonista assoluta. Ha preso elementi interessanti per il presente e per il futuro: Cutrone, Duncan, Igor. Più Amrabat che arriverà in estate. Ed è riuscita anche a liberarsi di qualche giocatore dal quale, dopo il mercato estivo, ci si aspettava decisamente di più, come Boateng e Pedro.

GENOA 6 Il solito tourbillon di Preziosi, nel tentativo di invertire rotta e risollevare la squadra. Difficile da comprendere il cambio di portiere (da Radu a Perin), discutibili certe scelte (Behrami, Destro), utili altre (Masiello, Iago Falque). Il presidente rossoblù fa la rivoluzione a ogni mercato, stavolta – classifica alla mano – c’è un motivo.

INTER 8 L’acquisto di Eriksen è un colpo favoloso, raro per il mercato di gennaio. Young e Moses possono dare ciò che Conte chiede, anche se il loro arrivo ha determinato la bocciatura di una costosa scelta estiva (Lazaro). Sarebbe stata quasi da 10 se avesse preso un bell’attaccante.

JUVENTUS 6,5 I tifosi sono perplessi per l’immobilismo in entrata, ma non è facile migliorare a gennaio l’organico dei bianconeri, sempre primi in serie A. Brillante – anche se carissimo – l’acquisto di Kulusevski per la prossima stagione, preziose le cessioni di Emre Can e Mandzukic, operazioni non riuscite l’estate scorsa. Almeno i conti respirano.

LAZIO 5 Giroud è stata una bella illusione, naufragata nonostante ci abbia provato con convinzione. Aspettava un’occasione per migliorare l’organico, non è successo. Considerata la posizione in classifica, ci si poteva aspettare un acquisto per inseguire con maggior vigore il sogno scudetto.

LECCE 6,5 Ha cercato di rafforzare la squadra con acquisti mirati: la sensazione è che possa affrontare lo sprint per la salvezza con un organico decisamente più forte.

MILAN 7 Ibrahimovic è il colpo della disperazione: finora ha portato più risultati e personalità che contributo sul campo, ma è comunque un arrivo importante. Apprezzabile il fatto che sia riuscito a cedere – senza svalutarli – calciatori fuori dai piani tecnici: non solo Piatek e Suso ma anche Rodriguez, Borini e Reina.

NAPOLI 6,5 Si è mosso molto, ma come? I calciatori che ha preso – adesso e per la prossima stagione – sono tanti e interessanti, però permetteranno alla squadra azzurra di rimanere ai livelli di eccellenza delle ultime stagioni? In questa serie A, il dubbio è legittimo.

PARMA 7 Ha forzato la mano addirittura alla Juve per tenersi Kulusevski, non ha esitato a buttarsi su Radu dopo l’infortunio di Sepe, ha completato il gruppo con altri inserimento interessanti. E Gervinho sembrava ormai ai margini del progetto, anche mentalmente. Ha voglia di rimanere in lotta per l’Europa fino alla fine.

ROMA 5,5 Lo squarcio è l’addio in prestito di Florenzi, che magari non sarà il terzino perfetto ma avrebbe ancora fatto comodo in più ruoli. Ha fallito l’assalto a Politano, non per colpe proprie. Ha preso tre ragazzi del ’98 (Ibanez, Carles Perez, Villar) e non il centravanti che sarebbe stato fondamentale per dare un sostegno a Dzeko.

SAMPDORIA 5,5 Via Murillo, dentro Tonelli: operazione sensata, ma serviva di più per affrontare in serenità l’ultima parte del campionato.

SASSUOLO 5 Ha perso Duncan, non ha portato a termine acquisti di rilievo. Un mercato di attesa, certo deludente, probabilmente perché la società ha fiducia nelle possibilità del gruppo attuale di crescere.

SPAL 5,5 Ha fatto cassa, soprattutto con Petagna, e ha avuto la forza di trattenerlo fino a giugno perché aiuti a conquistare la salvezza. Ha incassato anche da Igor, investendo su Bonifazi. Nessun salto di qualità dal mercato.

TORINO 5 Si è scelto di andare avanti con questo organico, in evidente difficoltà, senza potenziarlo. I calciatori ceduti (Bonifazi e Iago Falque) erano ai margini.

UDINESE 6 Comprensibile che non sia stata toccata in modo consistente una squadra che funziona.

VERONA 7 Dimarco e Borini servono a coltivare il sogno di un piazzamento clamoroso in campionato, magari guardando all’Europa. Ha monetizzato l’esplosione di alcuni talenti, a cominciare da Rrahmani e Amrabat. Ma solo per la prossima stagione.

