Ghoulam, l’agente Mendes studia il rinnovo con il Napoli: ecco i dettagli

Secondo Il Mattino Jorge Mendes, agente di Ghoulam, sta studiando il rinnovo del giocatore con il Napoli.

Il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam potrebbe essere prossimo al rinnovo con il Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma proprio su questo argomento, riportando che il suo agente, Jorge Mendes, è in perenne contatto con la Società partenopea.

Dal quotidiano si legge:

“Il suo entourage (capeggiato dal potentissimo agente portoghese Jorge Mendes) non ha mai smesso di tenere i rapporti con il Napoli. Si studia, infatti, un’ipotesi di prolungamento dell’accordo (che attualmente prevede la scadenza nel 2022) per altri due anni. Il tutto spalmando l’ingaggio da 2,4 milioni sulle prossime stagioni. Un modo per venirsi incontro.”

