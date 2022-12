Graziani su Osimhen: “Al momento è il migliore della Serie A”

Le parole dell’ex campione del mondo su Victor Osimhen

Il Napoli si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria e tra i suoi trascinatori c’è anche Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A. L’ex campione del mondo Francesco “Ciccio” Graziani, ha parlato dell’attaccante nigeriano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

Queste e sue parole:

“Sarò anche poco grazioso nei movimenti come dicono, ma è molto efficace. In questo momento dispone del rendimento più alto di tutti in Serie A tra le varie punte, e credo che tra i vari nomi sia il più bravo attualmente.”

