Messias: “Il Napoli sta facendo bene, non possiamo più sbagliare

Junior Messias dice la sua sul Napoli di Spalletti

Milan e Napoli stanno battagliando per lo Scudetto. Gli azzurri sono primi a +8 ma il club rossonero sembra essere l’unico vero avversario. Junior Messias, giocatore del Milan, ha parlato della squadra di Spalletti dal ritiro a Dubai

Queste le sue parole:

“E’ stato un anno fantastico perché abbiamo vinto lo scudetto. Vincere è sempre bello e gratificante. Ora stiamo lavorando per migliorare ancora i nostri numeri e per vincere ancora. Noi dobbiamo restare uniti e cercare di vincere più partite possibili. Il Napoli sta facendo un grande campionato, ragione per cui anche noi non possiamo più sbagliare. Se sbagli rischi di rimanere indietro e perdere punti fatali”.

Fonte foto: Instagram @messias_w_jr30

