Napoli, report allenamento: lavoro individuale per Osimhen e Lozano

Il Napoli comunica che durante l’allenamento odierno Osimhen e Lozano hanno svolto un lavoro individuale, mentre è sempre più vicino il ritorno in gruppo di Manolas.

In vista della sfida contro il Sassuolo prevista per domani alle ore 18:30, il Napoli ha svolto la consueta seduta di allenamento a Castel Volturno. Sul proprio sito ufficiale, la SSC Napoli ha riportato tutte le novità dell’allenamento di oggi, soffermandosi anche su alcuni giocatori. In particolare, Kostas Manolas è sempre più vicino al totale recupero; così non è per gli attaccanti Victor Osimhen ed Hirving Lozano che si sono allenati individualmente.

