Mercato Napoli, Mandava nel mirino: i suoi agenti a Castel Volturno

Per il mercato del Napoli Reinildo Mandava, giocatore del Lille, potrebbe essere la scelta giusta.

In piena sessione di mercato, il Napoli punta gli occhi su Reinildo Mandava, terzino classe 1994. Secondo il Corriere dello Sport si tratta di una possibilità davvero concreta, in quanto l’entourage del giocatore ha anche visitato il training center di Castel Volturno. Ecco le novità sulla questione:

“Mandava sta davanti agli altri, a Emerson Palmieri e anche a Danilo D’Ambrosio, fresco di rinnovo con l’Inter, semplicemente perché qualche settimana a Castel Volturno sono arrivati i suoi manager che hanno avuto modo di chiacchierare con Giuntoli e poi anche di messaggiarsi: la quotazione oscilla, ma per un calciatore che nel 2022 sarà libero è più semplice ammorbidirla; e poi tra Lilla e Napoli, come insegna il mega-affare dell’estate scorsa, non deve essere poi impossibile scorgere un punto d’incontro.”

