Mercato Napoli, a breve la prima offerta per Emerson Palmieri

Il Napoli continua a studiare le prossime mosse di mercato, uno dei tanti obiettivi è Emerson Palmieri.

Tra i giocatori che hanno suscitato l’interesse della Società azzurra c’è anche Emerson Palmieri, terzino del Chelsea. La Gazzetta dello Sport riporta tutte le novità a proposito di tale argomento. Secondo il quotidiano il Napoli è pronto a fare la prima offerta al Chelsea per portare il giocatore in maglia azzurra.

“Il ds napoletano sta pianificando l’offerta da presentare, anche se l’indicazione della proprietà è quella di cedere prima di comprare, perché ci sono i conti da mettere a posto. Per Emerson Palmieri c’è già l’ok del nuovo allenatore, resta soltanto da trovare la soluzione migliore per concludere l’operazione. L’esterno mancino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e, dunque, senza rinnovo correrebbe il rischio d’iniziare la stagione con la prospettiva di andare via a costo zero. Il Napoli è pronto a trattare, ma non è disposto a spendere cifre improbabili: l’affare si potrebbe concludere a 5-6 milioni di euro.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, Mandava nel mirino: i suoi agenti a Castel Volturno

Roma: Sarri spazientito per l’attesa, Lotito in dubbio sul suo carattere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Sophie Codegoni in hotel con Nicolò Zaniolo”, parla la ex tronista di Uomini e Donne