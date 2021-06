Insigne-Napoli, rinnovo ancora lontano: pronta una proposta della Società

Il Corriere del Mezzogiorno si focalizza sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

Da tempo ormai si parla del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Il capitano non ha intenzione di lasciare di lasciare il club , ma ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato un accordo con la Società circa il suo prolungamento. Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno la Società non vuole lasciar partire il giocatore, tuttavia gli proporrà un ingaggio diverso rispetto al precedente.

“Aurelio De Laurentiis vorrebbe tagliare lo stipendio di Lorenzo Insigne. Il presidente del Napoli sarebbe intenzionato a proporre al capitano di rivedere il proprio salario. Con il contratto in scadenza nel 2022 e non ancora rinnovato, la situazione del giocatore numero 24 resta d’attualità a Castel Volturno, dove tuttavia – per adesso – non si sarebbero consumati meeting diretti con l’agente del ‘Magnifico’, Vincenzo Pisacane, per parlare a quattr’occhi del futuro.”

