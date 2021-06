Napoli, Politano vuole il Mondiale: il feeling con Spalletti è tanto

L’edizione odierna di Repubblica si concentra sul giocatore del Napoli Matteo Politano e sul feeling che egli ha con mister Luciano Spalletti.

Matteo Politano non figura nella lista ufficiale dei convocati per il prossimo campionato europeo. Di conseguenza il giocatore del Napoli ha un nuovo obiettivo: la convocazione al mondiale. Politano può certamente contare sul nuovo allenatore azzurro Spalletti, con cui ha un feeling importante.

Ecco quanto riportato:

“L’Europeo sfumato proprio sul traguardo resta una delusione difficile da smaltire in pochi giorni. Ma un’altra si spalancherà tra poco più di un mese, quando comincerà il ritiro a Dimaro-Folgarida. È ovviamente quella del Napoli. Che punta molto su Matteo Politano, determinato a disputare una grande stagione sotto la giuda di Luciano Spalletti. Il feeling tra l’attaccante e il nuovo allenatore scelto da De Laurentiis è davvero alto. È cominciato all’Inter: fu proprio Spalletti a volerlo dal Sassuolo e ritrovarlo è sicuramente un valore aggiunto in vista della sua gestione. L’obiettivo di Politano è stupire magari pure per ritrovare in pianta stabile la nazionale che ha soltanto assaggiato prima delle convocazioni europee. Una stagione in copertina potrebbe restituirgli nuovamente la maglia della nazionale in vista di un altro obiettivo importante, il mondiale in Qatar.”

