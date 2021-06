Roma: Sarri spazientito per l’attesa, Lotito in dubbio sul suo carattere

L’edizione del quotidiano romano, Il Messaggero, approfondisce la situazione in casa Lazio: Lotito titubante sulla personalità di Maurizio Sarri.

Il tempo stringe, e in casa Lazio urge trovare il sostituto di Simone Inzaghi. I contratti tra Lotito e Sarri ci sono, ma il patron non è convinto.

Lotito deve dichiarare la sua disponibilità e regalare la firma a Maurizio Sarri, malgrado sia titubante nei riguardi della sua personalità. L’ultima offerta proposta al tecnico è un contratto di 2,8 milioni di premi legati ai 20 successi (300mila), piazzamento in Champions (500) e scudetto (1 milione). Proposta della durata di due stagioni, con opzione per la terza.

Sarri, però, dal canto suo è infastidito dall’attesa avendo dato la sua totale disponibilità. In più, i biancocelesti non si sono preclusi di incontrare Vitor Pereira, che rimane comunque una possibile scelta per il presidente, insieme a Villas Boas. Lo spogliatoio necessita di una guida sicura e la piazza oggi chiede a Lotito nient’altro che la verità.

