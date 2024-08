La Lazio vuole Folorunsho, manca l’intesa con il Napoli

La Lazio starebbe spingendo per Michael Folorunsho, per adesso però non ci sarebbe alcuna intesa con il Napoli.

La Lazio vorrebbe a tutti i costi il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho. L’intesa tra i due club però non sarebbe ancora stata trovata.

Di seguito le parole di Tuttomercatoweb:

“Il Napoli è parecchio impegnato sul mercato. In settimana sono state chiuse le operazioni per Romelu Lukaku e Scott McTominay, in questi ultimi due giorni si proverà a fare qualche altro colpo. Ma il direttore sportivo Giovanni Manna lavora parecchio anche alle uscite perché sono ancora diversi gli esuberi nell’organico a disposizione di Antonio Conte. E tra questi c’è sicuramente Michael Folorunsho, fuori dal progetto di Antonio Conte a quanto pare, visto che nelle prime partite della stagione non l’ha portato neanche in panchina. La pista più accreditata per il futuro dell’ex Bari ed Hellas Verona è senza dubbio la Lazio. Il club biancoceleste sta lavorando con il Napoli per acquistare il centrocampista classe 1998 in prestito con obbligo di riscatto. Claudio Lotito e Angelo Fabiani spingono per chiudere l’operazione, ma manca ancora l’intesa tra le società. In queste ore i lavori continueranno affinché le parti si avvicinino e l’affare si faccia. D’altronde manca poco: 36 ore circa e il mercato sarà finito.”

