X – Varriale: “McTominay è un colpo straordinario! Sottovalutato solo dai media italiani”

Il giornalista Enrico Varriale, si è esposto sui social, per commentare l’arrivo di Scott McTominay al Napoli: “Un acquisto va sempre valutato pure per squadra e campionato di provenienza. L’ ultimo giocatore preso dal Napoli dalla Premier fu Anguissa dal Fulham. Per questo McTominay è un colpo straordinario sottovalutato solo dai media italiani, provinciali e unidirezionali”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Atalanta su Raspadori: il club avrebbe fatto un sondaggio

Lukaku ha terminato le visite mediche, si attende la firma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi