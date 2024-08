Sportitalia – L’Al-Ahli si muove per Osimhen: proposta clausola inferiore a 50mln

Il giornalista Gianluigi Longari, ha fornito notizie sul possibile trasferimento di Victor Osimhen. Il giocatore è corteggiato dal Chelsea, ma anche dall’Al-Ahli, che si starebbe muovendo in queste ore: “La proposta di Al-Ahli per Osimhen comprende una clausola rescissoria che potrebbe essere attivata solo dopo due stagioni dall’eventuale arrivo dell’attaccante del Napoli in Arabia Saudita. La clausola è inferiore ai 50 milioni”.

