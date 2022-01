Tuanzebe-Napoli, affare fatto: beffate Milan e Lazio. Le cifre, la gara di esordio

Tuanzebe-Napoli, affare fatto: beffate Milan e Lazio

Tuanzebe-Napoli affare fatto, la chiusura in settimana, il club azzurro ha superato la concorrenza di Milan e Lazio, è quanto si apprende da Calciomercato.it che precisa anche le cifre dell’affare.

“Le cifre sono più alte di quelle apparse nelle ultime ore: un milione di euro sarà versato nelle casse dello United. Perché ai 500mila di prestito secco oneroso vanno aggiunti anche altri 500mila euro di bonus facilmente raggiungibili che porteranno ad un milione il costo del prestito. Al momento non è prevista in calendario una data per discutere di un’eventuale trattativa per il trasferimento a titolo definitivo.

Il Milan ha provato il nuovo colpo Tomori, la Lazio ha cercato un centrale che desse maggiore solidità alla retroguardia: il Napoli, però, è stato rapido e diretto. Tuanzebe, condizioni sanitarie e burocratiche permettendo, dovrebbe esser disponibile per la gara con la Sampdoria. Quasi impossibile farcela per la Juve, se non ci saranno le tempistiche per portarlo in panchina con la Samp, allora si virerà sull’altra gara interna di Coppa Italia contro la Fiorentina”

