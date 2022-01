Ultim’ora, Insigne-Toronto: la data dell’incontro con i canadesi. Svelati tutti i bonus

Ultim’ora, Insigne-Toronto: la data dell’incontro con i canadesi

Ultime calciomercato Napoli – Insigne-Toronto, c’è la data dell’incontro con i canadesi, il capitano azzurro è sempre più vicino all’addio a giugno, non a gennaio. Gli aggiornamenti arrivano da SKY Sport con l’annuncio sulle cifre reali e tutti i bonus.

Insigne Toronto, cifre e contratto

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, fa sapere tutti i dettagli del contratto con le cifre e i dettagli dei bonus per Insigne al Toronto. Ecco quanto annuncia il giornalista:

“Non a gennaio, è una delle condizioni poste da Lorenzo con chiunque abbia parlato. E non in una squadra che possa affrontare il suo Napoli. Per questo si è fatta avanti il Toronto. Le cifre: tra l’ingaggio e il bonus, si triplicherà il guadagno. 11,5 milioni netti + 4,5 di bonus. Di cui 3,5 abbastanza facili da raggiungere: con gol, assist. L’altro, 1 milione sarebbe relativo in caso di vittoria della Champions Nordamericana. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro fra i dirigenti del Toronto, Insigne e il suo agente dopo la Befana”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cattive notizie per Allegri in vista del Napoli: rischia di perdere un big. Il comunicato

Tuanzebe-Napoli, affare fatto: beffate Milan e Lazio. Le cifre, la gara di esordio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Taipei, nessuna vittima per terremoto a largo di Taiwan