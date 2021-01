CALCIO GIOVANILE – Arrivano 6,5 milioni di euro da impiegare per il sostegno e la promozione delle giovanili

Calcio Giovanile – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

STANZIAMENTO PER IL CALCIO GIOVANILE.

Il Consiglio ha approvato un altro stanziamento in favore delle componenti federali per fronteggiare la crisi economica generata dalla diffusione del Covid-19.

La proposta del presidente Gravina è stata votata all’unanimità e prevede la distribuzione di un totale di 6,5 milioni di euro da impiegare per il sostegno e la promozione del calcio giovanile, così suddivisi:

2 milioni per i Club di Lega B

2 milioni per quelli di Lega Pro

2 milioni per quelli dilettantistici, cui si aggiungono 500 mila euro per le Società di puro settore giovanile.

Il presidente federale, inoltre, ha preso delega per valutare anche un intervento di 1 milione di euro diretto a favorire il tesseramento femminile

Questo sostegno si somma a quello già erogato con l’istituzione del Fondo Salva Calcio durante il primo lockdown pari a 21,7 milioni di euro, cui si aggiungono altri contributi pari a quasi 5 milioni di euro. L’acuirsi della crisi economica e il perdurare di gravi situazioni di disagio hanno imposto, quindi, un ulteriore intervento federale, reso possibile solo dalla gestione oculata e dalla buona capacità finanziaria della FIGC.

PAGAMENTO EMOLUMENTI. Tenuto conto del protrarsi della grave crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19, il Consiglio ha inoltre approvato, come già fatto in passato, la postposizione del termine ultimo per i controlli sul pagamento degli emolumenti: dal 16 febbraio al 31 maggio per le società di serie A in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021 (per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Il medesimo provvedimento è stato adottato per le società di B e Lega Pro (per le mensilità di novembre e dicembre 2020) in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021.

“Il mondo del calcio – ha sottolineato Gravina – ha dimostrato ancora una volta grande senso di responsabilità. L’80% delle società di Serie A e una buona percentuale di club di Serie B e C hanno provveduto al pagamento degli emolumenti, alcune società hanno già pagato anche gli stipendi di gennaio. Oggi abbiamo solo preso atto della possibilità di prorogare, in presenza di un accordo tra club e tesserati, i pagamenti che comunque dovranno essere regolarizzati entro il 31 maggio“.

BUDGET 2021. Il Consiglio ha approvato all’unanimità il Budget 2021, il primo che risente in pieno dell’impatto complessivo della crisi dovuta alla diffusione del Covid-19. Il Budget presenta un risultato di esercizio pari a 772.087 euro e assorbe imposte e tasse per 13,1 milioni di euro.

Il Margine Operativo Lordo atteso è pari a 36,2 milioni di euro e risulta significativamente migliorativo rispetto al budget iniziale 2020 (21,4 milioni). Il Margine Operativo Netto si attesta a 13,7 milioni di euro.

Tale risultato è il frutto di maggiori ricavi previsti nell’esercizio 2021 per circa 22,7 milioni di euro rispetto al valore del budget aggiornato 2020, nonostante il Budget 2021 risulti caratterizzato da stime di ricavi fondate su criteri prudenziali che non hanno tenuto conto di alcune voci di entrata, il cui manifestarsi è pressoché certo nell’esistenza ma non ancora nell’ammontare definitivo.

Di contro, sul lato dei costi di produzione, sono stati previsti accantonamenti prudenziali fra cui la quota corrispondente all’assegnazione integrativa 2020, da parte di Sport e Salute, del contributo finalizzato alla promozione dell’accesso allo sport dei giovani tra i 5 ed i 17 anni (2,5 milioni di euro).

fonte: www.figc.it

Condividi: