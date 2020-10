Juve, Sarri: firmata la risoluzione del contratto, ora l’addio è ufficiale

E’ ufficiale, non c’è più nessun rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus

Maurizio Sarri ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus, a riportarlo è TuttoMercatoWeb e da come si legge, la prossima avventura dell’allenatore ex Napoli potrebbe essere in Italia.

Ecco come riporta il sito:

“Maurizio Sarri e la Juventus, adesso è ufficialmente addio. L’allenatore ha risolto oggi il contratto che lo legava ai colori bianconeri. Adesso lo aspetta una nuova avventura, pronto a ripartire e libero sul mercato. Sarri-Juve, adesso è addio. E la Fiorentina, che intanto ha ripreso il suo cammino positivo con Beppe Iachini, resta comunque vigile…”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verso Real-Sociedad-Napoli: Gattuso pronto a fare 7 cambi

Gattuso parla sul rinnovo: ” Non fatemi litigare con il Presidente”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Tunisia, al via nuove misure restrittive