Indagine Lazio – Ispettori FIGC a colloquio con Lotito

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, è scattata l’indagine nei confronti della Lazio.

A fronte dei casi in casa Lazio che fanno pensare ad un focolaio COVID e le relative modalità di scoperta e comunicazione, la procura della FIGC si è recata nella sede del club capitolino per indagare sui fatti. L’indagine è dovuta come per i casi di Genoa e Napoli. Lungo confronto tra gli ispettori ed il patron biancoceleste Lotito. La Lazio valuta di chiedere il rinvio, previsto da regolamento considerando i numeri, della sfida alla Juventus.

