Kvara, nessuna cifra farà gola ad ADL: rimarrà al Napoli

Tuttosport – Kvara, nessuna cifra farà gola ad ADL: rimarrà anche il prossimo anno al Napoli.

Per quanto riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, il quotidiano annuncia che, Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a rinunciare al suo gioiello. Difatti, il numero 77 giocherà nel Napoli anche il prossimo anno. Il valore economico del georgiano è aumentato a dismisura e non esiste alcuna cifra per cederlo: “La prossima stagione giocherà certamente nel Napoli e non ci sarà cifra sufficiente per sottrarlo a De Laurentiis”.

