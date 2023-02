Cori razzisti contro il Napoli: domani il provvedimento sportivo

Corriere del Mezzogiorno – Cori razzisti contro il Napoli: atteso domani il provvedimento sportivo.

Spezia–Napoli ha riportato a galla i soliti problemi tra curva e giocatori. Ormai, come di consuetudine, la gara contro i liguri per i tifosi e giocatori partenopei, è condita di insulti e cori razzisti (come accadde lo scorso maggio).