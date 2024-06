TMW Radio – Paganini: “Di Lorenzo? L’agente è stato chiaro, ha già l’accordo con la Juve”

Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, è intervenuto in diretta radio per commentare la situazione attuale di Giovanni Di Lorenzo. L’attuale capitano del Napoli, impegnato in Nazionale con l’Italia, è finito al centro delle polemiche. Non solo per le discutibili performance in campo agli Europei, ma anche a causa delle dichiarazioni del suo agente, che lo vedrebbero allontanarsi dal progetto partenopeo

Queste le sue parole: Di Lorenzo che farà?

“Il procuratore è stato chiaro, molto probabilmente ha già l’accordo con un’altra società, che è la Juventus. Rischia di partire e vorrei capire che ne pensa Conte. Perché anche lui avrà dato una lista della spesa”.

